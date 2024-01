Barra Mansa: Saae inicia instalação de novas lixeiras em espaços públicos

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) iniciou, nesta quinta-feira (18), a instalação de novas lixeiras no município. Primeiramente, os bairros contemplados serão Centro, Ano Bom e Vila Nova, por serem locais de maior circulação de pessoas. Essa primeira fase tem a previsão de ser concluída em aproximadamente 20 dias.

De acordo com o diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, ao todo, os três bairros serão contemplados com 150 novas lixeiras. “Nós estamos avaliando as condições das demais lixeiras e as que estão em bom estado instalaremos em outros bairros. Os recipientes de concreto serão mantidos. Nosso maior objetivo é aumentar a quantidade de receptores de lixo, diminuindo a poluição e mantendo a cidade limpa”, disse.

Zeca ainda explicou como ocorre o trabalho de coleta de lixo dos recipientes. “Essas lixeiras têm capacidade para 50 litros. Mesmo assim, manteremos a coleta duas vezes ao dia. Faço um apelo para que a população se conscientize e faça o descarte no local correto. Com isso evitamos diversos danos à cidade”, completou o diretor.