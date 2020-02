Barra Mansa se mobiliza mais uma vez para minimizar prejuízos causados pelas chuvas

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 12:27 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa segue com os trabalhos para amenizar os estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias. As localidades mais críticas são a Rua Florianópolis, no Nova Esperança e o bairro Siderlândia, onde 150 pessoas ficaram desalojadas em função das cheias do Rio Bocaina.

De acordo com a Defesa Civil, em 24 horas o Rio Barra Mansa transbordou duas vezes e na noite de segunda-feira (17) chegou a 4.34 metros, afetando os bairros Jardim Marajoara, Santa Clara, Nova Esperança, São Luis, Boa Sorte e Piteiras.

Chuva

O pluviômetro marcou 65 milímetros de chuva na região do Carfanaum. Cinco famílias ficaram desalojadas e foram instaladas temporariamente no ponto de apoio, instalado no Colégio Municipal Clécio Penedo.

Cerca de 150 moradores do bairro Siderlândia ficaram desalojados devido as cheias do Rio Bocaina.

– Ao perceberem o risco representado pelo elevado nível das águas, muitas pessoas colocaram os móveis, roupas e utensílios domésticos em locais mais elevados e se instalaram provisoriamente nas casas de parentes e amigos. As chuvas que caíram na cidade paulista de Bananal, onde fica a nascente do Rio Bocaina, se juntaram as chuvas do nosso município acentuando o nível das águas. Em Bananal foram registrados 33 milímetros de chuvas – detalhou o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes.

Rios

O nível do Rio Bananal chegou a 4.08 metros, mas não ocasionou transtornos nas áreas mais baixas dos bairros Colônia Santo Antônio e Santa Maria II.

O Rio Paraíba atingiu 3.51 metros, o que está dificultando que os Rios Barra Mansa, Bananal e Bocaina voltem ao seu nível normal, segundo a Defesa Civil.

Represa

O Furna divulgou na manhã desta terça-feira (18), que a Represa do Funil está operando com a vazão de 181m³/s (metros cúbicos por segundo) e o nível do reservatório está em 66,56%; abaixo do nível da última semana que era de 70%.

Trabalho

Equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa, das secretarias de Manutenção Urbana, e Assistência Social e Direitos Humanos se mobilizaram para atender os moradores das localidades mais afetadas.

O Saae realizou operação de limpeza no Nova Esperança, Boa Sorte, Piteiras e São Luis. O trabalho foi reforçado com agentes da Secretaria de Manutenção Urbana, que está atuando na desobstrução da rede de drenagem de águas pluviais e na construção de dois muros de contenção nos bairros Roselândia e Verbo Divino.

A Secretaria de Assistência Social fez o acolhimento de cinco adulto e quatro crianças no Colégio Clécio Penedo, pela madrugada. As equipes continuam contabilizando o número de pessoas desalojadas e verificando a necessidade de cadastramento em programas sociais, por meio do CadÚnico.

Plantio

O plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, que seria realizado na manhã desta terça, às margens do Rio Barra Mansa, no bairro Nova Esperança, foi cancelado.

O gerente de Reflorestamento de Secretaria de Meio Ambiente, Ricardo Turbay, se reuniu com alunos e professores do Colégio Clécio Penedo, onde repassou informações sobre a preservação dos rios, com iniciativas voltadas para conter o assoreamento. Por fim, os alunos plantaram mudas no interior da própria unidade escolar.