Barra Mansa se prepara para iniciar vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 14:12 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa vai o adiar o início da campanha de vacinação contra a gripe. A medida se deve à decisão do Governo do Estado de priorizar a distribuição das vacinas anti Covid nos 92 municípios fluminenses.

Em todo o Brasil, a campanha teve início nesta segunda-feira (12). O Estado do Rio trabalha com a perspectiva de distribuir 500 mil doses do imunizante já nesta terça-feira (13) para começar a aplicação das doses na quarta-feira (14).

De acordo com a coordenadora do Setor de Imunização da Prefeitura de Barra Mansa, Marlene Fialho, tão logo as doses cheguem ao município à campanha será iniciada.

– Estamos aguardando os lotes com o imunizante para realizar a campanha municipal de vacinação contra a Influenza. As doses serão aplicadas nas Unidades de Saúde dos bairros, conforme o público alvo estabelecido pelo Governo do Estado. Os acamados serão atendidos pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar – explicou a coordenadora.

Etapas

Apesar do atraso na entrega da vacina e dos insumos, o Governo do Estado disse que a vacinação ocorrerá em três etapas.

A primeira fase vacinará crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

A segunda etapa, idosos com 60 anos ou mais e professores.

Já a terceira etapa, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.