Barra Mansa se prepara para o Fórum Municipal de Cultura 2022

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 19:33 horas

Evento será realizado no dia 05 de novembro para discutir as principais pautas culturais da cidade e escolher novos membros do Conselho do setor

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar o Fórum Municipal de Cultura, no dia 5 do mês que vem. O evento será no Parque Municipal de Saudade, das 8h às 16h. Os principais assuntos que serão tratados neste encontro serão: avaliação da aplicação e resultados das leis, planos, programas, projetos, sistemas, ações e orçamentos culturais praticados no município; atualização do calendário cultural e eleição dos representantes (titulares e suplentes) da comunidade/sociedade civil para o Conselho Municipal de Cultura para o biênio 2022-2024.



O evento trata-se de uma reunião anual para analisar as políticas públicas do município, atualizar o calendário do setor e, principalmente, eleger os membros da Sociedade Civil para o Conselho Municipal de Cultura. Além disso, neste ano todos os conselheiros serão renovados, então todas as cadeiras estão disponíveis para receber candidatos de todos os segmentos.

O encontro é uma das principais instâncias de participação popular nas políticas culturais e foi consagrado pelo Sistema Municipal de Cultura, através da Lei 4.602/2016.

Para o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, o evento é muito proveitoso e importante por se tratar de um dos principais instrumentos de participação popular.

– É importante destacar que esse fórum vai ser uma atividade presencial. A participação remota vai ser estimulada para ampliar a adesão, especialmente daqueles interessados em assistir ao evento. É fundamental que os interessados em se candidatar estejam presencialmente – ressaltou Bravo.

Aquele que deseja ser membro do Conselho pode se candidatar preenchendo um formulário através https://forms.gle/t7AgKBMaiPupmzpD7

Fórum Municipal de Cultura

Dia: 05/11 (sábado)

Hora: 8h às 16h

Local: Parque Municipal de Saudade – Rua Elza Maria de Amorim, n° 3.538, bairro Saudade