Barra Mansa se prepara para receber show de Gusttavo Lima

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 18:40 horas

Representantes da Prefeitura se reuniram nesta quarta-feira, no Parque da Cidade, para tratar sobre segurança e trânsito no entorno

Barra Mansa – Seguindo as comemorações dos 190 anos de Barra Mansa, representantes de diversos setores da Prefeitura se reuniram nesta quarta-feira, dia 5, para o planejamento e organização do show do cantor Gusttavo Lima, que irá acontecer em 21/10, no Parque da Cidade. Estiveram presentes no encontro representantes da ‘Rid Produções e Eventos’ (organizadora), das Secretarias de Ordem Pública e Manutenção Urbana, da Fundação Cultura, Guarda Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Durante o encontro, realizado no Parque da Cidade, foram discutidas medidas de segurança e organização do evento, como serviços de iluminação, capina e roçada, estacionamento, praça de alimentação, food trucks e alteração no trânsito, que posteriormente será divulgada com mais detalhes. A princípio, as pessoas que irão ao evento a pé poderão adentrar pelo portão principal do Parque da Cidade. O munícipe que for ao show com carro deve acessar o evento pelo portão dos fundos, próximo ao Senai.

Além de ser um evento para agitar a cidade, o ‘Embaixador In Barra Mansa’ é um show que contará com arrecadação para o Fundo Cultural do município, destinado a programas, projetos e ações culturais para a cidade.

Um dos produtores do evento, Alessandro Nogueira, detalhou a escolha do local para a realização do evento. “Hoje tratamos e analisamos os locais que serão montadas as estruturas e pontos para quem for apreciar o show. Tivemos orientações de vários secretários e, com certeza, vamos garantir um evento de ótima estrutura, segurança e diversão para a população de Barra Mansa”, destacou Alessandro.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a importância e dimensão do evento.

“A cidade está bem preparada para receber eventos desse porte. Além da estrutura física, temos um conjunto de normas e leis que favorecem a regulamentação de forma dinâmica. O Sistema Municipal de Cultura, instituído pela lei 4.602/2016, está sendo considerado para arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Cultura, que irá favorecer artistas locais em investimentos e projetos futuros”, ressaltou Bravo, que também destacou a preservação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na Praça da Memória.

“O acordo com o Ministério Público Federal também está sendo devidamente considerado. A área destinada à ‘Praça da Memória’, instalada como Centro de Documentação das Vítimas da Ditadura, não será afetada ou utilizada durante o evento, respeitado o trato firmado”, ressaltou Bravo.

Ingressos

Quem estiver interessado em ir ao show, pode ter acesso aos ingressos e valores através do site BaladAPP. Informações sobre camarotes e boxes particulares, através do WhatsApp (24) 99207-5001. Os pontos de venda físicos estão abertos nos seguintes locais:

Barra Mansa

– Alquilab Pharma (Centro e Ano Bom)

Volta Redonda

– Empório Nelory (Aterrado)

– Loja Hope Resort (Shopping Park Sul)

