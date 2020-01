Barra Mansa se prepara para volta às aulas

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 10:46 horas

Ano letivo se iniciará no dia 11 de fevereiro, terça-feira

Barra Mansa – A rede pública municipal de ensino de Barra Mansa está se preparando para o início do ano letivo, no dia 11 de fevereiro, numa terça-feira. As 68 unidades escolares receberão 18.048 alunos para o novo ano letivo. A partir da próxima segunda-feira (3), os profissionais de educação se reunirão para traçar o planejamento pedagógico.

Já no dia 10, o doutor em Educação, José Motta Filho, ministrará o Seminário “Metodologias Ativas: A Educação 5.0 e as Tecnologias Emergentes”.

A Secretaria de Educação também promoverá o I Seminário de Atualização Profissional dos Auxiliares de Recreação, no dia 07, e o II Seminário de Orientações Educacionais: Fortalecendo Redes de Diálogo.

O secretário de Educação, Fernando Vitorino, ressaltou a importância de atividades que desenvolvam as capacidades dos profissionais de educação.

– Esses seminários e atividades que nós promovemos visam uma educação continuada para os nossos profissionais da Educação. É sempre pertinente e importante que a gente possa difundir o conhecimento, novas práticas, realidades e experiências, para que os nossos profissionais tenham condições de manter todo o seu conhecimento, empreendedorismo e inovação na sala de aula – destacou Fernando.

A gerente de Educação Básica, Saionara Maciel, pontuou as ações que serão encaminhadas e frisou que as iniciativas são de suma importância.

– Com toda a equipe reunida na unidade escolar, teremos a oportunidade de atualizar o projeto político pedagógico, documento norteador de todo o trabalho educacional, bem como planejar e re-planejar a proposta curricular – concluiu a gerente.

A Rede de ensino de Barra Mansa conta com 68 unidades escolares integrando creches, pré-escola e ensino fundamental. Das escolas do município dez estão no período integral.