Barra Mansa: Secretaria de Educação firma parceria com SEST/SENAT - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 18:11 horas

Objetivo é disponibilizar aos estudantes cursos preparatórios ao mercado de trabalho

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa firmou uma parceria com o SEST/SENAT em encontro que aconteceu nesta quinta-feira (16), na Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Batista Barros, no bairro Bom Pastor.

A parceria busca fomentar, através da Plataforma Digital do SEST SENAT, o conhecimento dos alunos da rede municipal de Barra Mansa. O secretário de Educação, Marcus Barros, enfatizou a importância de alianças entre escolas e as instituições de ensino. “É fundamental que os estudantes sejam inseridos no meio profissional. Esta parceria com o SEST SENAT proporciona que alunos de escolas públicas possam se desenvolver, além de que a Escola Vocacionada incentiva a cultura na cidade e transforma a vida de jovens e adolescentes”, pontuou.

O coordenador musical, Giliade Lima, explicou mais como serão as aulas. “Os cursos podem ser feitos de forma remota e são muito benéficos para os alunos poderem atuar em toda cadeia produtiva musical. Além disso, o SEST SENAT valoriza áreas como tecnologia, teatro, aulas de música e cursos preparatórios, que contribuem para a entrada do profissional no mercado”, destacou.

O encontro ainda oportunizou a visitação à Escola Vocacionada à Música, onde a equipe pedagógica e os professores apresentaram os instrumentos musicais, laboratórios e trabalhos desenvolvidos pelos alunos. A diretora do SEST SENAT, Beatriz Vieira, comentou a união com a escola. “Este projeto nos enche de orgulho, pois assim como o SEST SENAT transforma a realidade do trabalhador do transporte e demais áreas, a Escola Vocacionada à Música, é um modelo de ensino que desenvolve talentos para nossa região”, frisou.

A reunião contou com a presença do secretário de Educação, Marcus Barros, a diretora administrativa da pasta, Saionara Maciel, o coordenador musical da Escola Vocacionada, Giliade Lima, e a professora da unidade, Renata Machado.Também compareceram os representantes do SEST SENAT, Beatriz Vieira, que é diretora da Unidade Barra Mansa, além de Renan Cardoso, coordenador de Desenvolvimento Profissional, e Luís Renan Bosoroy, coordenador de Promoção Social.