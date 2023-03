Barra Mansa: Secretaria de Saúde auxilia moradores atingidos pelas chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 19:38 horas

Equipes fizeram a instalação de tendas nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança para aplicação de vacina e atualização da caderneta de imunização

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa promoveu durante a manhã e tarde desta terça-feira (14) uma campanha nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança para auxiliar os moradores atingidos pelas fortes chuvas e pontos de alagamentos. As equipes da Pasta fizeram a instalação de tendas com o intuito de aplicar vacinas em geral, como as de covid-19 e antitetânica, atualizar a caderneta de vacinação e orientar sobre os riscos de doenças que podem ser adquiridas pelo contato com água poluída e enchentes.

As doenças que tiveram mais foco foram a leptospirose e o tétano acidental, que são consideradas doenças infecciosas graves. A primeira é causada pela bactéria leptospira e transmitida pela urina dos ratos. Durante este período de fortes chuvas, os rios, córregos e rede de esgoto podem transbordar e invadir a toca desses animais, causando a contaminação da água com a bactéria e invadindo ruas e residências, criando risco para as pessoas.

Já o tétano é uma infecção causada por bactéria (clostridium tetani) que pode estar presente em objetos de metal, de madeira, de vidro ou mesmo no solo (pregos, latas, ferramentas agrícolas, cacos de vidro, galho de árvore, espinhos, pedaços de móveis e outros). A bactéria também pode estar presente em objetos de metal mesmo que estes não estejam enferrujados. A sua principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, destacou a importância de promover estas ações de conscientização nos bairros afetados e de manter a caderneta de imunização dos munícipes em dia. “Esta medida que realizamos hoje serve como uma forma de ajudar e amparar os moradores atingidos pelas chuvas e que foram prejudicados pelas mesmas. Manter a saúde e o esquema vacinal em dia é de suma importância para manter a população protegida”, destacou Juliana, que ainda ressaltou sobre as doenças que podem estar presentes nas enchentes.

“Além da vacinação, alertamos estas pessoas sobre a conscientização para identificar possíveis doenças presentes nas águas poluídas das cheias e pontos de alagamento. Demos destaque para a leptospirose por se tratar de uma das mais conhecidas no mundo. O munícipe que apresentar sintomas como dor de cabeça, febre, mal-estar, pele amarela, manchas roxas na pele, urina escura e dor muscular, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. Estamos sempre de prontidão para ajudar”, acrescentou a gerente, dando destaque também para o tétano acidental.