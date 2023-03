Barra Mansa: Secretaria de Saúde promove capacitação sobre dengue e outras arboviroses - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 17:15 horas

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estiveram presentes para falar sobre o cenário de dengue e novas medidas para serem tomadas neste período de chuvas

Barra Mansa – A Coordenação de Vigilância em Saúde de Barra Mansa promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), uma capacitação para os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do município sobre as arboviroses, que são as doenças causadas por vírus e transmitidas, principalmente, por mosquitos. Cerca de 50 profissionais estiveram presentes no Parque Natural de Saudade para falar sobre a atualização do cenário de dengue, Chikungunya e Zikavirus, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, além de tratar sobre a possibilidade de aumento de casos e a importância das notificações pela rede municipal.

A médica da equipe de epidemologia no município, Vivian Lima Naves, falou sobre o foco da capacitação e as medidas que podem ser tomadas pelos munícipes para prevenir essas doenças. “O chamado inicial é para despertar, neste momento, a atenção para as arboviroses com foco na dengue. Na palestra de hoje, reiteramos junto aos profissionais da Atenção Básica a importância das medidas de prevenção contra essas doenças, como o fumacê, a conscientização sobre acúmulo de água e mostrar à população que a dengue não está adormecida. Com apenas 10 minutos de vistoria domiciliar, conseguimos mudar o fluxo dos casos e, em breve, vamos divulgar os materiais educativos para as crianças e a disponibilidade do atendimento mais capacitado em toda rede assistencial”, explicou Vivian.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, também enfatizou a importância de se prevenir contra essas doenças e elogiou a capacitação. “Temos visto muitos municípios com surto de arboviroses e estamos trabalhando ao máximo para realizar a prevenção e manter o número de casos em baixa. É muito importante a notificação da rede com rapidez, ainda mais no período de chuvas, para o aumento da eficiência no combate às doenças. Tenho certeza que a capacitação de hoje pôde orientar nossos profissionais a se instruírem ainda mais sobre o tema”, pontuou Juliana.

Arboviroses

Arboviroses são as doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A classificação “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).

Sintomas

Os sintomas da arbovirose variam muito, no entanto, algumas costumam ter sintomas semelhantes. Por exemplo, dentro da família de flavivírus, temos a dengue, zika e chikungunya com sintomas bem parecidos, como:

• Febre;

• Dor de cabeça;

• Mal-estar;

• Dor nas articulações;

• Manchas vermelhas e erupções na pele;

• Náuseas e vômito.

Tratamento

Não existe tratamento específico contra os vírus das arboviroses. Todos eles costumam ter uma vida curta no organismo, causando infecções agudas. Em alguns casos, o médico especialista indica medicamentos para alívio e tratamento dos sintomas.