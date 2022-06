Barra Mansa sedia encontro sobre Segurança Pública na Área Rural

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 20:51 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa promoveu na noite de quinta-feira (23), o 1° ‘Encontro de Avaliação da Segurança Pública na Área Rural’. O evento teve o objetivo de alinhar estratégias para melhorar a segurança na zona rural do município. O encontro aconteceu na sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), localizada na Avenida Domingos Mariano, nº 196, no Centro.

O projeto é pioneiro no estado do Rio de Janeiro e contou com a presença do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins; comandante da 2ª Cia. do BPM, tenente Flávio Nascimento, do delegado da Polícia Civil de Barra Mansa, Michel Floroschk, do deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro; diretores de entidades, representantes dos Sindicatos e Cooperativas da classe, além de e moradores, produtores e empreendedores rurais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o objetivo foi aumentar a segurança das localidades.

– Nossa principal missão é dar segurança aos moradores e, através deste encontro, alinhamos estratégias para melhorar a segurança e fazer uma avaliação da patrulha que já é feita nas localidades. É mais um avanço que estamos fazendo, logo depois de trocarmos as placas de sinalização e melhorias no asfalto. Tudo para melhorar a qualidade de vida do munícipe – revelou Beleza.

O delegado titular 90º DP, Michel Floroschk, falou com orgulho sobre a segurança rural do município.

– Ultimamente não temos tido nenhum tipo de problema na zona rural. A estratégia do programa Segurança Presente é extremamente eficaz – destacou o delegado.

O encontro contou com algumas pautas importantes, como a atualização do cadastro de participantes do grupo, projetos para inclusão de câmeras de segurança, a possibilidade da ampliação da PAMESP rural, e também ocorreu a apresentação do novo comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar e da 2ª Companhia do BPM aos presentes.

– Um de meus primeiros contatos com a população, assim que assumi a 2ª Cia. foi com a comunidade rural. De início percebi um grande interesse dos cidadãos das localidades em se aproximar dos órgãos de segurança, em especial a Polícia Militar. A intenção do comando é dar continuidade à Patrulha Rural e também buscar formas de torná-la cada vez mais eficiente. Por isso estivemos presentes no encontro – para ouvir o que o público tem a nos dizer sobre o serviço – concluiu tenente Flávio Nascimento.