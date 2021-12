Barra Mansa sedia o Encontro Regional sobre Educação Básica na Rede Pública

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 18:23 horas

Prefeitura foi parceira na realização do evento organizado pela ADL Líder Vale, no Parque Natural de Saudade

Barra Mansa – A cidade sediou na manhã desta quinta-feira, dia 16, o Encontro Regional sobre Educação Básica na Rede Pública. O objetivo foi promover um intercâmbio de informações e troca de experiências entre os participantes, visando o desenvolvimento do setor que tem como foco a aprendizagem. A Prefeitura foi parceira no evento organizado pela Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Vale Médio Paraíba – Eixo Educação. O encontro foi no Parque Natural de Saudade.

Estiveram presentes a vice-prefeita Fátima Lima; o secretário municipal de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros; o vice-presidente da ADL-Líder Vale, Osvaldir Denadai; o professor e diretor do Eixo Educação da Agência, Fernando Vitorino; os assessores de gabinete do secretário estadual de Educação (Alexandre Valle), Charles Luiz de Moraes e Kellen Iapéter; os diretores regionais da Seeduc, Tânia Borges (Pedagógico) e Vitor Ricardo (Administrativo); e representantes de centros universitários e de secretarias municipais de Educação da região

“Fico muito feliz quando vejo que as pessoas se interessam pela educação de maneira geral, principalmente pela educação pública, que atinge a maior parte da nossa população. E como não conseguimos dar conta de nada sozinhos, nem no público, nem no privado, precisamos nos unir mesmo. Fico muito feliz de recebê-los em nosso município para trabalharmos, juntos”, disse Fátima Lima.

Durante o evento foram apresentados dois projetos de escolas vocacionadas da Secretaria de Educação de Barra Mansa – uma em Musicalização e uma Socioambiental.

“A Rede Pública tem muita qualidade a ofertar. E essa aproximação entre todas as instituições de ensino tem que existir o tempo todo, pois queremos promover coisas produtivas para o nosso município e apresentar importantes projetos desenvolvidos por nós. É um grande ganho para todos este encontro, esta troca de informações e experiências”, destacou Marcus Barros.

Osvaldir Denadai aproveitou para destacar a missão da ADL Líder Vale. “Atuamos dentro de quatro eixos: Mobilidade, Tecnologia, Turismo e Educação. Nosso objetivo é traçarmos estratégias para promover o desenvolvimento destes setores, logo, de toda a região”, disse o vice-presidente da Agência.

O diretor do Eixo Educação da Agência, Fernando Vitorino destacou a importância de inserir novas tecnologias ao aprendizado. “Um garoto que nunca pescou ao chegar com uma vara à beira do rio, ele vai aprender uma nova tecnologia. Precisamos fazer diferente, mudar sempre. Sair da mesmice e cada vez mais humanizar o método para que o menino e a menina sejam melhores assistidos”, destacou.

GESTÃO ESCOLAR

Durante o Encontro, também aconteceu a palestra sobre Capacitação de Gestores Escolares, com a professora Elisa Alcântara. Ela destacou que o projeto pedagógico não é burocracia, mas uma ferramenta para que a escola seja cuidada. “Através da gestão, construímos uma escola que desperte o desejo de aprender. É fazer e conduzir a unidade de ensino de forma mais segura e profissional. Nosso objetivo, através da ADL Líder é de continuar capacitando nossos gestores para continuar melhorando o que é a prioridade da Educação: a aprendizagem”, ressaltou Elisa.

Durante o Encontro também foram debatidos os seguintes temas: Escolas Inovadoras e Observatório Regional de Educação.