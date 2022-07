Barra Mansa segue com ‘arraiás’ neste fim de semana

Matéria publicada em 2 de julho de 2022, 11:16 horas

Festividades acontecem no Corredor Cultural, no Centro, e na praça da Água Comprida

Barra Mansa- Um arraiá meio rock’n roll e outro com direito a anarriê. A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, promove festividades julinas para todos os públicos neste fim de semana. As atrações acontecem desde o último mês e seguem agora, neste primeiro fim de semana de julho, com eventos no Corredor Cultural, no entro, e na Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable, na Água Comprida. As atividades começaram na sexta-feira, 1º/07, e seguem até o domingo, dia 3, sempre a partir das 18h.

Quem quiser curtir o ‘Arraiá Urbanóide’, além de ter como cenário a beleza do Palácio Barão de Guapy, tem como opções comidas típicas, chopp artesanal, espaço para crianças e diversos shows ao vivo com direito a guitarra, bairro e bateria.

Quem abriu o evento no Corredor Cultural nesta sexta-feira foi a banda Figutótico. Neste sábado, dia 02, a apresentação fica por conta de Petriz, a partir das 18h e Hollywood Classics em seguida. Domingo, 03, é a vez de PH Trio subir ao palco, a partir das 20h.

Já quem quiser conferir as tradicionais Quadrilhas Julinas, embalados por forró, sertanejo e samba, podem ir ao ‘Arraiá da Água Comprida’, que começou nesta sexta-feira com show de Letícia Carolina.

Neste sábado, dia 02, terá apresentação da Quadrilha Julina do Sesc, show com OP Samba às 21h e com Juninho Costa e ‘Os Brabos do Forró’, a partir das 21h30. Já no domingo, a criançada terá atividades e brincadeiras especiais, às 10h; a tradicional feijoada com feijão vermelho será servida a partir das 12h; Super Bingo às 14h; show com Kleyton Rodrigues, às 16h; apresentação da quadrilha julina Água Comprida às 17h e show com ‘Forró Pé Quente’, às 21h.