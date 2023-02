Barra Mansa segue com substituição de lâmpadas comuns por LED - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 12:11 horas

Ao todo serão 200 luminárias instaladas durante o Carnaval

Barra Mansa – A modernização da iluminação pública vai chegar a novas áreas de Barra Mansa a partir deste sábado, dia 18. Durante o recesso de Carnaval, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) começa a substituir as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED em mais vias da cidade. Serão contempladas a Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia, a Avenida Homero Leite, na Saudade, e Major José Bento, na Vila Nova. Serão 200 lâmpadas instaladas no período.

As novas lâmpadas possibilitam a economia aos cofres públicos, já que o LED tem durabilidade 10 vezes maior em relação ao tempo de uso das lâmpadas de vapor, entregando uma melhor quantidade de iluminação, consumindo até 50% menos energia.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, após essa etapa, a SMMU irá seguir com uma nova programação de troca de lâmpadas, totalizando um número estimado de 3.000 luminárias durante o primeiro semestre. O investimento total será de aproximadamente R$4 milhões.

“A administração municipal se preocupa bastante com o bem-estar e segurança dos moradores. Lâmpadas que iluminam mais e têm longa duração trazem benefícios tanto para a população quanto para o governo. Temos investido bastante nessa área e certamente teremos muito mais ainda ao longo do ano”, destacou o secretário.

Além disso, durante o Carnaval será intensificada a troca de lâmpadas queimadas ou defeituosas por conta das ocorrências registradas neste período chuvoso.

O contato com a Secretaria de Manutenção Urbana pode ser feito pelos números: (24) 3029-9380 e (24) 99967-8267.