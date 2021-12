Barra Mansa segue com vacinação contra Covid-19 na segunda-feira, 20

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 12:18 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que neste final de semana, dias 18 e 19, não haverá aplicação de vacina contra a Covid-19 no município. A vacinação segue na segunda-feira, dia 20, com a aplicação de D1, D2 agendadas e da doses de reforço, das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.