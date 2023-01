Barra Mansa suspende imunização contra Covid-19 por falta de vacina - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 07:47 horas

Município aguarda nova remessa da Secretaria Estadual de Saúde para retomar aplicações contra a doença

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa suspendeu, nesta segunda-feira (9), a aplicação de doses contra a Covid-19 em jovens e adultos, devido à falta de estoque do imunizante contra a doença no município. Na última edição, o DIÁRIO DO VALE havia falado sobre esta possibilidade quando a cidade do Rio de Janeiro também havia paralisado a aplicação das doses.

A vacinação foi normalizada na capital nesta segunda-feira (9), após recebimento de novas doses por meio do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde de Barra Mansa diz que também irá receber mais vacinas contra Covid-19 nesta quinta-feira (12), e que os postos retomarão a aplicação das doses no dia seguinte – sexta-feira (13).

Vale lembrar que as doses da vacina infantil continuam sendo aplicadas nas unidades de saúde, conforme calendário de vacinação divulgado no site e rede social da Prefeitura de Barra Mansa (www.barramansa.rj.gov.br e @barramansarj).

Volta Redonda com baixo estoque

Já a cidade de Volta Redonda segue com a imunização nesta semana. De acordo com a Secretaria de Comunicação da prefeitura, havia menos de mil doses contra Covid-19 para jovens e adultos e outras cerca de mil para o público infantil no estoque, até a manhã desta segunda-feira (9).

Seguindo a média diária de aplicações no município, que ao longo das ultimas semanas vem sendo de 200, o estoque supriria a demanda até esta quinta-feira (12). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é que a nova remessa dos imunizantes contra a doença pela Secretaria Estadual de Saúde chegue ao município hoje, dia 10. Com isso, a cidade não precisaria interromper as aplicações.

A vacinação segue na cidade para todos os públicos nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Conforto, Retiro 1, Jardim Paraíba e São Luís.