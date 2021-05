Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 15:18 horas

Barra Mansa – Para garantir a continuidade da aplicação da segunda dose, a prefeitura de Barra Mansa está suspendendo temporariamente a aplicação da primeira dose da vacina da AstraZeneca na população.

Em nota, a prefeitura explicou que segue aplicando as doses complementares e aguarda novas orientações do Governo do Estado, assim como a chegada dos próximos lotes de vacina para retomar a aplicação da primeira dose.