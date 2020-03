Barra Mansa suspende aulas na rede municipal

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 16:46 horas

Retorno das atividades deve acontecer nos próximos 15 dias, podendo ser prorrogado para mais 15 dias

Barra Mansa- A Secretaria Municipal de Educação decidiu nesta sexta-feira (13) suspender as aulas na rede municipal de ensino, a partir desta segunda-feira, dia 16, por tempo indeterminado. A medida é preventiva devido à preocupação com a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), em Barra Mansa.

– As aulas suspensas serão consideradas como antecipação do recesso escolar devido no mês de julho do decorrente ano – disse o secretário municipal de educação, Luiz Fernando Vitorino, em um dos trechos da decisão.

O retorno das atividades deve acontecer nos próximos 15 dias, podendo ser prorrogado para mais 15 dias. A decisão faz parte de uma das principais considerações do Ministério da Saúde em relação ao contato entre grandes grupos de pessoas.

O secretário de Educação afirmou que o município aderiu ao recesso como medida de segurança. “O objetivo é a prevenção. Estamos todos os protocolos possíveis do Estado, a fim de prevenir maiores problemas. Pretendemos preservar a saúde e qualidade de vida dos nossos estudantes e profissionais”, explicou o secretário.

Posicionamento do governador

Em vídeo divulgado na página do Facebook do Governo do Estado, o governador Wilson Witzel disse que o Estado está tomando todas as medidas necessárias para evitar uma crise em todo Rio de Janeiro. As aulas na rede estadial de ensino também foram suspensas, por 15 dias, a partir da próxima segunda-feira.

“Após uma reunião, foi determinado a criação de um gabinete de crise, com o monitoramento 24 horas de tudo que está acontecendo no estado. Um decreto será assinado com orientações de como cada município deve proceder”.

Em relação ao recesso antecipado, o governador explicou: “O recesso não prejudicará na execução do calendário recomendado pelo Ministério da Educação. Com essas medidas, estamos mais preparados para atender a demanda que poderá vir com a contaminação do vírus”, completou.