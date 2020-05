Barra Mansa tem 101 casos confirmados e 67 recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 20:20 horas

Barra Mansa– O município tem 101 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dos 101 pacientes infectados, 67 estão recuperados, ou seja, passaram pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Os dados foram atualizados na noite desta segunda-feira, dia 11, pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Barra Mansa confirmou a segunda morte por Covid-19, na noite de domingo, dia 10. A vítima fatal era um idoso, de 77 anos, que estava internado no Hospital Santa Maria, no bairro Ano Bom. O município tem outras quatro mortes suspeitas da doença, os casos estão sob investigação. O número de casos suspeitos/notificados está em 63 casos, 251 exames já foram descartados.

Internações

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, há oito pacientes internados no Hospital Santa Maria, um paciente testou positivo para a Covid-19 e está em leito clínico. Quatro pacientes estão com suspeita da doença em leito clínico e três pacientes suspeitos estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Na Santa Casa de Misericórdia há um paciente positivo internado em leito clínico. Seis pacientes suspeitos em leito clínico e um suspeito em CTI. NA UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), Centro, nenhum paciente. No Centro de Tratamento e Triagem Covid-19, na região Leste, tem um paciente confirmado em leito clínico e quatro suspeitos também em leito clínico. Já no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, tem um paciente confirmado em leito clínico e quatro suspeitos também em leito clínico.