Barra Mansa tem 192 casos confirmados e 105 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 19:56 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa divulgou o boletim epidemiológico desta sexta-feira (29), dia em que o comércio reabriu no município, com dados satisfatórios. Dos 192 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, 105 já estão curados, com isso cerca de 74 pessoas estão com o vírus ativo na cidade.

A prefeitura emitiu uma nota com informações sobre as três últimas vítimas fatais da Covid-19, que faleceram nos dias 23, 25 e 26 do mês de maio. As vítimas eram dois homens, de 34 e 62 anos, que tinham comorbidades como diabetes e câncer de estômago; eles faleceram no Hospital Unimed em Volta Redonda, e na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A outra vítima era uma mulher, de 77 anos, que tinha doença renal crônica, ela faleceu na Santa Casa do município.

Dos 581 exames realizados em Barra Mansa, 441 foram descartados, sobrando 19 suspeitos que aguardam análises laboratoriais, além de um óbito suspeito pela doença que está em investigação.

Dos pacientes internados, cinco testaram positivo para Covid-19 e 15 são suspeitos.