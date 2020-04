Barra Mansa tem 20 internados em hospitais público e privado com Covid-19

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 14:16 horas

Barra Mansa – O município tem 20 moradores internados com suspeita ou confirmação de Covid-19 na rede pública e particular, incluindo o Hospital Regional, que fica em Volta Redonda. Os dados foram levantados pelo DIÁRIO DO VALE nesta terça-feira e são referentes as ultimas 24 horas.

Na Santa Casa, cinco estão internados com suspeita da doença e não há ainda nenhum caso confirmado, segundo a prefeitura. Não foi informado se eles estão na UTI ou enfermaria.

Já na Santa Maria, no bairro Ano Bom, tem 8 pacientes internados. São 5 em enfermaria e 3 em CTI (Centro de Tratamento Intensivo), em ventilação mecânica.

No Hospital Regional, no Roma, tem sete moradores do município que contraíram a doença.

O município registrou, desde o início da pandemia, uma morte por Covid-19.