Barra Mansa tem 26 pacientes internados com Covid-19 na rede pública

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 20:23 horas

Barra Mansa– O município tem no total 26 pacientes internados com a Covid-19, entre confirmados e suspeitos. A taxa de ocupação de UTI na rede pública está em 24% e de leitos clínicos em 29%, apenas 3% dos respiradores estão sendo utilizados.

Segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 25, há 11 pacientes, internados com a confirmação da doença na rede pública. Sendo que apenas um faz uso do respirador, dois estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e três em leitos clínicos da Santa Casa. Além disso, há outros cinco pacientes em leitos clínicos no Centro de Tratamento para a doença, na região Leste.

Já os pacientes internados com a suspeita da doença está em 15, sendo que nenhum faz uso de respirador. Dez estão em leitos clínicos e três no CTI da Santa Casa. E apenas um paciente suspeito está em leito clínico no Centro de Tratamento para Covid-19.

Casos confirmados, suspeitos, recuperados e mortes

Mais uma morte foi confirmada pela doença subindo para 186. Ainda segundo as informações do boletim desta quarta-feira, dia 25, Barra Mansa tem 4.877 casos confirmados com 4.411 recuperados da doença. O número de casos suspeitos está em 86.