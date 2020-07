Barra Mansa tem 35 pacientes internados entre os casos confirmados e suspeitos da Covid-19

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 20:03 horas

Barra Mansa- Em nova atualização das internações da Covid-19 no município, o boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 28, apontou que a taxa de ocupação dos leitos de CTI/UTI está em 29%. Já a taxa dos leitos clínicos aparece com 36% de ocupação. Em relação aos respiradores, a taxa de ocupação aumentou de 10% para 13%.

Ainda, segundo o boletim, o número total de pacientes positivos hospitalizados está em 16. Há três pacientes com Covid-19 internados no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, três pacientes fazem o uso de respiradores e cinco estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento para a doença, na região Leste, tem cinco pacientes em leitos clínicos.

O número de paciente suspeitos da doença hospitalizados está em 19. Sendo três internados no CTI da Santa Casa de Misericórdia, um faz uso de respirador e dez estão em leitos clínicos. Na UPA (Centro) tem um paciente em leito clínico. No Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, há quatro pacientes em leitos clínicos.

Casos gerais da Covid-19

Barra Mansa tem 1.578 casos confirmados da doença, sendo que 1.109 podem ser considerados recuperados. Há 84 casos notificados como suspeitos, 5.346 resultados descartados. O número de mortes confirmadas permanece em 53 e 15 óbitos suspeitos estão sob investigação. Foram realizados 7.008 exames.