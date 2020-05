Barra Mansa tem 69 casos confirmados da Covid-19

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 19:43 horas

Barra Mansa- O município tem 69 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Há 30 pacientes recuperados, 31 sendo investigados e 198 casos notificados como suspeitos já foram descartados, em Barra Mansa.

O prefeito Rodrigo Drable atualizou os dados na noite desta terça-feira, dia 5, em uma live nas redes sociais. Drable disse que 298 pessoas foram testadas em Barra Mansa, através dos testes rápidos.

A cidade mantém uma morte confirmada pela doença e três óbitos sendo investigados, de idosos que tinham comorbidades, e morreram com a suspeita de coronavírus, entretanto os resultados ainda não chegaram.

Internações

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, há 18 pacientes internados em Barra Mansa com a suspeita da Covid-19. Dos 18, apenas um está entubado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e os 17 estão em enfermarias, sendo sete hospitalizados na Santa Casa de Misericórdia, um na UPA (região Leste), dois no Centro de de Triagem e Tratamento da Covid-19, cinco pacientes no Hospital Santa Maria, e dois internados no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

– Temos 18 suspeitos que já testaram negativo com o teste rápido – disse o prefeito.

Confirmados internados

O prefeito informou ainda que há quatro pacientes que estão internados e testaram positivos para a Covid-19, dois estão hospitalizados no Hospital Santa Maria e dois no Hospital Regional Zilda Arns, em respiração natural.