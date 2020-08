Barra Mansa tem apenas um paciente de Covid-19 usando respirador

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 08:53 horas

Barra Mansa – Barra Mansa segue com a situação da ocupação hospitalar estável na rede pública, levando em consideração os leitos ofertados para receber pacientes infectados pelo Novo Coronavírus. Além disso, dos 31 respiradores mecânicos disponíveis nas unidades mantidas pela prefeitura, apenas um estava sendo usado até a noite desta quarta-feira, dia 5, na Santa Casa. O Hospital ainda tem outros 21 aparelhos, a UPA do Centro e o Centro Covid (Região Leste) têm quatro cada um e ainda há mais um no Hospital da Mulher.

A situação dos leitos hospitalares também apresenta um quadro estável em relação aos demais levantamentos já realizados. A Santa Casa tem 12 leitos de UTI, dos quais cinco estão ocupados e sete seguem disponíveis. A UPA do Centro e o Centro Covid têm quatro leitos do mesmo tipo cada e todos estão disponíveis. O Hospital da Mulher tem seu único leito CTI para coronavírus também com vaga aberta. Ao todo, a rede pública tem 21 leitos UTI, sendo que cinco estão ocupados e 16 estão disponíveis.

Leitos clínicos

A Santa Casa de Barra Mansa tem 44 leitos clínicos, sendo que destes 19 estão com pacientes e 25 seguem vazios. Na UPA Centro, são dez leitos ofertados e oito estão disponíveis. No Centro Covid montado na Região Leste são oito leitos em aberto e seis ocupados. No Hospital da Mulher o único leito disponível segue sem ocupação. No balanço geral, Barra Mansa tem 69 leitos clínicos disponibilizados para tratar pacientes com a Covid-19 e apenas 27 estão ocupados.