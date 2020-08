Barra Mansa tem aumento de 30% na procura por atendimento psicológico devido a pandemia

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 14:25 horas

Barra Mansa – A procura de atendimento psicológico na rede pública de saúde de Barra Mansa aumentou cerca de 30% desde quando a pandemia da Covid-19 tem afetado a saúde mental dos moradores no município. Segundo a coordenadora do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Maria Elvira da Cunha, esse percentual pode não refletir a realidade.

– Existem aquelas pessoas que por algum motivo não procuram ajuda ou só o fazem quando chegam ao seu limite de fragilização e outras que têm acesso a rede particular de saúde – disse a coordenadora, enfatizando que também houve aumento no uso de álcool e outras drogas desde o início da pandemia.

Elvira relatou que a pandemia tem desencadeado o medo e a angústia da perda de familiares e amigos.

– Em algumas pessoas esse sentimento tende a ser mais acentuado. Existem ainda, aqueles que já sofreram com a morte de um ente querido e temem pela saúde de quem era do círculo de convivência. Neste cenário, nosso trabalho visa a reestruturação emocional do paciente e o realce das medidas de prevenção, individual e coletiva, como o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento social, além dos cuidados de higiene necessários com o local de moradia exigidos pelo momento – disse.

Outra questão fundamental trabalhada pelos psicólogos do município diz respeito ao ressignificado do luto.

– O coronavírus impede a despedida dos familiares ao paciente ainda hospitalizado e do corpo, após o óbito. Não há velório. É uma grande transformação na cultura do povo brasileiro, que está habituado inclusive a esperar pelo parente que vem de outra região para se despedir da pessoa falecida. Esta é a parte mais complexa desse processo. Para isso, nossa rede conta com três dispositivos de atendimento à saúde mental, além das unidades de saúde dos bairros – concluiu.