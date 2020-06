Barra Mansa tem mais de 70% dos leitos e 100% dos respiradores disponíveis para tratamento da Covid-19

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 15:55 horas

Município tem 81% dos leitos de UTI e 71% dos leitos clínicos

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa divulgou os dados sobre leitos e respiradores disponíveis para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a secretaria, Barra Mansa tem 81% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 71% dos leitos clínicos e 100% dos respiradores, divididos entre a Santa Casa, UPA Centro, Centro de Triagem e Tratamento Covid-19 e Hospital da Mulher.

São quatro pessoas internadas na UTI, sendo dois casos suspeitos e um positivo na Santa Casa e um suspeito no Centro de Triagem e Tratamento Covid-19. Já em leito clínico, são 17 pacientes, sendo seis casos suspeitos e cinco positivos na Santa Casa e três casos suspeitos e três positivos no Centro de Triagem. Nenhum caso registrado na UPA e no Hospital da Mulher.

De sexta-feira (05) para sábado (06) houve um aumento de 3,91% nos números de casos e o quadro do município é de 239 positivos, 19 suspeitos, 150 recuperados e 22 óbitos. Foram realizados 767 exames, sendo 408 swab e 359 testes rápidos. Dos 239 resultados positivos, 92 foram realizados na rede particular.

Os últimos cinco casos de óbitos confirmados em Barra Mansa são: três mulheres, duas de 64 anos, uma falecida no dia 31 de maio no Hospital Regional Doutora Zilda Arns e outra no dia 04 de junho na Santa Casa. Uma senhora de 85 anos no dia 03 de junho, na Santa Casa. Todos os atestados de óbito não informam as comorbidades. Duas estão sob investigação.

Outro caso é um homem de 70 anos, no dia 17 de maio, na Santa Casa, com a comorbidade de neoplasia metastática (câncer). O último óbito ainda não foi informado à Epidemiologia Municipal, levantando a possibilidade de ter ocorrido em outra cidade. Nesta segunda-feira (8), a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, solicitará informações da base de dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e municípios vizinhos em que ocorreram óbitos na data.