Barra Mansa tem mais três pacientes recuperados da Covid-19 e número total chega a 15

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 13:19 horas

Aumento foi de 20% dos pacientes recuperados em quatro dias

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa divulgou o último boletim epidemiológico, na sexta-feira (24), onde destacou que 15 dos 31 casos confirmados de coronavírus já estão recuperados, pois já passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Aumento foi de 20% dos pacientes recuperados em quatro dias. Barra Mansa segue com apenas 31 casos confirmados desde a última quinta-feira (23).

Barra Mansa já realizou exames em 205 pessoas para detectar presença ou não do coronavírus. Destes, 132 já foram descartados, 31 foram confirmados e 59 ainda são casos suspeitos, aguardando a análise laboratorial. O município registrou apenas um óbito confirmado por Covid-19.

O prefeito Rodrigo Drable esteve no Centro de Triagem e Tratamento Covid-19 de Barra Mansa, que foi inaugurado na última quarta-feira (22), na antiga UPA da Região Leste. A unidade ganhou novo mobiliário e equipamentos, que ajudarão no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus, como respiradores.

O prefeito mostrou que a unidade já possui alguns respiradores, mas que aguardam outros que chegarão através do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais, Drable destacou que não tinha ocupação de pacientes no Centro de Triagem, e apresentou as salas que ficarão disponíveis para atender os moradores com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no município.