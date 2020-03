Barra Mansa tem nove casos suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 11:23 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable publicou uma live em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (20), em Barra Mansa, afirmando que no momento o município tem apenas nove casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). Na quinta-feira (19), a Secretaria de Saúde divulgou que eram 19 casos suspeitos. Os resultados de 10 suspeitos atestaram negativo nesta sexta-feira. O prefeito também reforçou que o município possui apenas um caso confirmado, sendo que não apresenta mais risco de contaminar pessoas.

Medidas

O prefeito apresentou novas medidas para evitar aglomeração de pessoas, como o funcionamento da Farmácia Popular, que será de 9h às 13h, sendo que os idosos não deverão buscar os medicamentos na farmácia, que basta algum membro da família representá-lo ao chegar no estabelecimento.

– A pessoa que representar o idoso deve ter menos de 60 anos, e precisa estar munida do RG (identidade), do Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e a receita médica do idoso. Já os idosos que no seu cadastro tem informação de que eles não têm familiares, nós providenciaremos que eles recebem o remédio através de entregas domiciliares. Os idosos não devem ir até a farmácia municipal, pois não serão atendidos – explicou o prefeito.

O prefeito mencionou as pessoas que possuem DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), que fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

– Os medicamentos que são indispensáveis a cada 30 dias serão para 60, de maneira evitar que os pacientes vão até a unidade para buscar os remédios – disse Rodrigo Drable.

Durante a live, o prefeito também falou sobre as sirenes, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e as PSF (Postos de Saúde das Famílias), que por determinação do Ministério da Saúde, terão funcionamento normal.

– As visitas dos agentes comunitários de saúde estão mantidas e serão feitas normalmente, por determinação do Ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Os agentes identificarão quem tem gripe na casa, se uma pessoa tiver gripe, todos os moradores serão identificados e ficarão em isolamento, pelo prazo de 14 dias, por determinação do Ministério da Saúde – destacou o prefeito.