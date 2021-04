Barra Mansa tem novo decreto com medidas contra Covid-19

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 21:36 horas

Melhoria da bandeira do município de vermelha para laranja permite flexibilização de bares e restaurantes

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa divulgou, na noite desta segunda-feira (26), decreto com novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que vigorarão até o dia 2 de maio (domingo). Como houve progressão de bandeira vermelha (risco alto) para bandeira laranja (risco moderado), algumas medidas foram flexibilizadas. Os bares, restaurantes e similares poderão funcionar até 23 horas, o mesmo ocorrendo com casas de festas. No entanto, as bebidas alcoólicas só podem ser vendidas até à s 21 horas.

As atividades desportivas também foram liberadas em toda a cidade. Academias e centros de prática de esporte poderão funcionar das 5 às 22 horas.

Todos os estabelecimentos, independentemente da natureza, continuam obrigados a seguir normas de segurança que variam de acordo com o tipo de estabelecimento.

Veja a íntegra do decreto: Decreto nº 10.239-2-1