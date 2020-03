Barra Mansa tem o primeiro caso confirmado de coronavírus no Estado

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 16:50 horas

Paciente tem 28 anos e está em isolamento domiciliar; ela esteve na Europa recentemente

Barra Mansa- Uma mulher, de 28 anos, foi confirmada com coronavírus na tarde desta quinta-feira (05). Esse é o primeiro caso de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A vítima viajou no dia 9 de fevereiro para a Europa, de onde retornou dia 23. Ela esteve na Itália (em Milão e na Lombardia) e Alemanha.

A paciente está em isolamento respiratório domiciliar, e seu quadro de saúde é considerado estável. Os primeiros sintomas, tosse e coriza, surgiram no dia 17, quadro que não se apresentou no voo de volta. Ela e o marido, que não apresenta sintomas, viajaram juntos. O quadro clínico dele é monitorado pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Vigilância municipal.

-Não há motivo para pânico na população fluminense. Continuamos no Nível Zero do nosso plano de contingência, não há qualquer indício de que há a circulação do vírus no estado. Trata-se de um caso importado – explicou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, lembrando ainda que há outros 79 casos suspeitos sendo monitorados no estado.

No país

O Ministério da Saúde confirmou mais quatro casos de coronavírus no Brasil, totalizando seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o caso confirmado no Espírito Santo entrará no banco de dados do ministério nas próximas horas, mas já está confirmado.

O caso do Espírito Santo é uma mulher de 37 anos, com histórico de viagem. Além disso, existe um caso confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas o ministério aguarda a contraprova para confirmar oficialmente. Assim, o Brasil tem 636 casos suspeitos e oito confirmados.