Barra Mansa tem quatro homicídios em menos de 24 horas

Barra Mansa – Quatro pessoas foram assassinadas em diferentes bairros do município nas últimas 24 horas. Na tarde deste domingo, um homem, de 45 anos, foi morto com vários tiros na Rua Rui Barbosa, no Loteamento Nova Esperança. A polícia foi chamada pela mulher da vítima. Na porta da casa, policiais militares encontraram cápsulas, mas ninguém foi preso . Já na madrugada de domingo (10) . três jovens foram mortos: um no bairro Boa Vista e dois na Barbará, na entrada do bairro São Judas Tadeu.