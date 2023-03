Barra Mansa terá 25 obras emergenciais para amenizar danos causados pelas chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 19:19 horas

Barra Mansa – O Governo do Estado estará presente em Barra Mansa através da realização de 25 obras emergenciais. Número foi anunciado pelo secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra, nesta quarta-feira (15), em reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Drable para tratar das ações que serão necessárias no município por conta das chuvas que ocorreram nas últimas semanas.

“Como o risco de deslizamento é enorme, oferecendo perigo para a população, nós vamos começar rapidamente o processo emergencial. O Governo do Estado está totalmente fechado com a Prefeitura de Barra Mansa. Apesar das obras serem emergenciais, elas demoram algum tempo para começar por causa dos trâmites normais. Mas nós iremos fazer o que for necessário para Barra Mansa voltar a ser pujante como sempre foi”, destacou Uruan.

Durante o encontro no gabinete, o prefeito, sua equipe e os representantes do Governo do Estado avaliaram laudos técnicos e fotos aéreas registradas nos locais atingidos pelas chuvas. Com isso, eles podem determinar as próximas ações que serão executadas no município.

O presidente do DER-RJ, Pedro Henrique Ramos, informou que dentre as 25 obras a serem executadas no município, cinco serão de responsabilidade do seu departamento. As demais obras serão divididas entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades e a Emop-RJ.

“Foi definido que nós do DER vamos assumir as obras na RJ 157, a Rua D, no Getúlio Vargas, no Verbo Divino, no Morro do Cruzeiro e na RJ 153 (região da Serra da Mutuca), que nós já estávamos tratando nos últimos dias. Essas são as cinco obras delegadas pelo secretário Uruan ao DER”, informou Pedro.

Já o presidente do DRM-RJ, Luiz Magalhães, explicou como o órgão tem atuado em conjunto para lidar com as questões que afetam Barra Mansa este ano.

“Estamos trabalhando em parceria com os órgãos do Estado, com a Prefeitura, com a Defesa Civil, com as Secretarias de Ordem Pública e de Governo, e vamos fazer os laudos das áreas afetadas que vão consubstanciar os procedimentos que serão adotados. Como teremos obras por toda a cidade, o DRM traz um laudo geológico de todos os problemas que Barra Mansa está tendo, seja dentro da cidade, seja nas estradas, para podermos robustecer o processo administrativo”, informou.

Após essa reunião, o prefeito Rodrigo Drable esteve na Rodovia Engenheiro Alexandre Drable (RJ-157), que liga Barra Mansa a Bananal, e está com trânsito em meia pista em vários pontos por causa do deslizamento de terra e erosão da pista. Em seguida foi feita uma visita ao bairro Verbo Divino, que também sofreu com deslizamento. No local, o prefeito falou sobre as ações a serem feitas na cidade e agradeceu o apoio recebido do Governo do Estado.

“Hoje nós elencamos 25 pontos que são prioritários na cidade, dentre eles a encosta no Verbo Divino, que será contida. Essas obras serão feitas pelo Governo do Estado e estão estimadas em pelo menos 40 milhões de reais. São obras que nós não teríamos condições de fazer. Estamos fazendo todas as vistorias nos locais e as análises dos projetos que serão apresentados. Gostaria de agradecer o governador Cláudio Castro e toda a equipe liderada pelo Uruan, que está permitindo que Barra Mansa consiga enxergar um futuro. Importante dizer que essas obras receberão projeto e execução para que sejam duradouras. Estamos enfrentando reincidência de transtornos por causa de obras que foram mal feitas no passado e nós não faremos dessa forma”, concluiu Rodrigo.

Estiveram presentes o secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra; o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), Pedro Henrique Ramos; o presidente do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), Luiz Claudio Almeida Magalhães; o presidente da Empresa de Obras Públicas (Emop-RJ), André Braga; além da vice-prefeita Fátima Lima e secretários municipais.