Barra Mansa terá centro de triagem para o coronavírus

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 08:10 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, espera poder inaugurar no próximo fim de semana o Centro de Triagem no Combate ao Covid-19. A montagem do centro, que ficará na antiga UPA da Região Leste, está em estágio adiantado e poderá ser usado em caso de uma expansão da doença, que hoje está controlada no município.

– Estamos preparando o nosso Centro de Triagem no Combate ao Covid19. Precisamos inaugurá-lo e penso que no final da semana que vem talvez seja possível”, disse o prefeito.

Drable destacou que o novo espaço será fundamental para termos condições de atender os doentes do vírus. Voltou ainda a dizer que está preocupado com as questões econômicas, mas que por hora segue com as medidas restritivas de aproximação e convivência. “Estou muito preocupado com a manutenção dos empregos. Muito mesmo. Mas não posso ser irresponsável. Não posso liberar a volta das atividades, nem mesmo parcial, sem que a estrutura básica esteja pronta. Ainda mais nesse momento que os casos estão explodindo na região – declarou Rodrigo Drable.

O prefeito fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa.

– Estou recebendo todo tipo de pressão, mas Peço, por favor, nos ajude a manter o isolamento mais alguns dias, para que estejamos prontos para enfrentar as consequências dessa doença maldita – concluiu.