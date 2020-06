Barra Mansa terá novas unidades de saúde

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 10:40 horas

Prefeito reforça que além de obras novas, serão realizadas ainda reforma em postos de saúde

Barra Mansa – A cidade passará a contar com novas unidades de saúde. O anúncio dos investimentos foi feito pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable. Duas unidades já podem ser inauguradas: posto de saúde no Nova Esperança e no Santa Maria II.

“Também estamos reformando algumas unidades, como no USF Santa Rita de Fátima, também conhecido como Santa Rita da Dutra”, disse o prefeito lembrando que está em fase de construção a unidade do Ano Bom, além da reforma das unidades do Monte Cristo e Vila Maria”.

No pacote de obras o prefeito anunciou ainda o asfaltamento de diversas vias do município, construção de muro de contenção, substituição de redes de esgoto, entre outros. “Uma obra antiga e necessária, com a substituição da rede de drenagem e da rede de esgoto”, ressaltou Drable.

Lazer

O prefeito enfatizou ainda a importância das obras de melhorias em espaços públicos, permitindo atividades sociais e esportivas. “A Água Comprida é um local que tem uma quadra, que era pequena, ruim, e uma praça, que inclusive leva o nome do meu avô. Essa quadra recebe todo ano um evento de lazer, mas também religioso, que reúne uma quantidade imensa de pessoas e o local não era adequado. Agora vai ter uma estrutura que vai dar adequação para as pessoas fazerem a sua festividade”.