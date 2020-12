Barra Mansa testa cerca de 300 moradores dos bairros Jardim Marilu e Vila Coringa para Covid-19

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 12:32 horas

Barra Mansa – Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa mantém a testagem em massa para a detecção da Covid-19 nos moradores dos bairros Jardim Marilu e Vila Coringa. Em cada testagem aproximadamente 300 pessoas são atendidas pelas equipes.

Nesta terça-feira (22), os testes ocorreram na quadra do bairro Jardim Marilu. O objetivo da testagem é identificar os infectados e e garantir um mapeamento do vírus, para que as autoridades sanitárias tenham o levantamento e controle da doença no município. Já os moradores da Vila Coringa foram testados na segunda-feira (21), no Colégio Maurício Amaral.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, parabenizou a equipe que tem desempenhado um serviço de excelência.

– É muito satisfatório ver essas pessoas se dedicando com eficiência e responsabilidade. Podemos dizer que Barra Mansa está de parabéns por esta iniciativa que ajuda na identificação de novos casos e reduz a chance de proliferação do vírus. Com isto temos conseguido manter o controle do vírus no município – comentou.

Para realizar o procedimento é necessário que os munícipes estejam com documento de identificação; cartão do Sus; e um comprovante de residência nominal em mãos.