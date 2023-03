Barra Mansa: Tiro de Guerra realiza solenidade de incorporação de novos atiradores - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 13:07 horas

Evento contou com a participação de autoridades e familiares dos jovens

Foi realizada, na manhã desta sexta-feira (10), a cerimônia de Incorporação dos 40 novos atiradores do Tiro de Guerra (TG) 01-016, no Parque da Cidade – Natanael Geremias, em Barra Mansa. A vice-prefeita, Fátima Lima marcou presença no evento.

A cerimônia, conduzida pelo instrutor-chefe do TG, 1º Sargento Wesley César Santana contou também com a presença do comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente; do delegado adjunto da 90ª DP de Barra Mansa, Vinicius de Mello Coutinho; do coordenador de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod), César Thomé; do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Sandro; da vereadora Cristina Magno; veteranos do Exército Brasileiro; familiares dos atiradores e outros convidados.

Fátima Lima destacou a importância do Tiro de Guerra na vida dos jovens e a parceria com o Executivo. “Esse é o início da caminhada deles, é quando a maioria deles tem os primeiros contatos com uma vida profissional. O trabalho desenvolvido pelo Tiro de Guerra é muito importante para o município e para as famílias, pois contribui para que eles trilhem um bom caminho. Em nome do prefeito Rodrigo Drable, reafirmo o compromisso do município em colaborar para a formação de cada um dos jovens que estão iniciando hoje no Exército Brasileiro. Barra Mansa espera muito de cada um deles”, disse a vice-prefeita.

O instrutor-chefe do TG, 1º Sargento Wesley César Santana, deu boas-vindas aos novos atiradores e falou sobre os valores que serão passados durante o exercício militar. “O Tiro de Guerra de Barra Mansa está muito feliz em poder receber os jovens cidadãos brasileiros de nossa cidade. Este órgão de formação da reserva do Exército Brasileiro cumpre nesta ocasião, seu dever constitucional, que é a garantia da participação dos jovens na Defesa Nacional, com a incorporação ao Serviço Militar Inicial, contribuindo para o desenvolvimento da mentalidade de defesa em nossa sociedade”.

Sargento Wesley destacou ainda que durante o ano de instrução será promovido o culto a valores como patriotismo, civismo, amor à profissão militar, hierarquia, disciplina e aprimoramento técnico-profissional.