Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 21:33 horas

Profissionais de saúde, acamados e idosos foram imunizados contra Covid-19

Barra Mansa- Em mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa imunizou 2.178 pessoas. Cerca de 2.046 foram imunizadas em sistema drive-thru no Parque da Cidade, e 118 profissionais de saúde acima dos 25 anos e 14 acamados foram vacinados no Cem (Centro de Especialidades Médicas).

Horário estendido

A imunização teve o horário estendido, de 8h às 12h para nascidos de janeiro a abril; das 12h às 16h para nascidos de maio a agosto; e de 16h às 20h para nascidos de setembro a dezembro.

O prefeito Rodrigo Drable fiscalizou a vacinação e comentou sobre o orgulho do avanço da imunização na cidade.

– Hoje nós alcançamos a idade de 67 anos. Nós estamos utilizando 100% da vacina que recebemos, e, diferente do que a gente verifica em outros municípios, onde há atraso, morosidade, aqui tem organização e agilidade. Nossa preocupação é imunizar o mais rápido possível a população para superarmos esse momento – declarou Drable.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, se mostrou ansiosa para que possam vacinar cada vez mais pessoas.

– Estamos nessa rotina, aguardando o Estado mandar mais doses para conseguirmos contemplar mais pessoas. Estamos num patamar legal nessa questão de vacinação, ampliando e abaixando a idade de uma forma bem rápida, o que faz com que muitas pessoas sejam imunizadas – concluiu.

Ela também falou sobre a ação de arrecadação de alimentos que está acontecendo junto ao drive de vacinação.

– O resultado da doação foi muito positivo, o público aceitou super bem e quis contribuir. Deixaram todos os carrinhos bem cheios. Espero que todos que estão vindo se vacinar possam levar alimentos para ajudar quem precisa – comentou Juliana.