Barra Mansa vacina 240 pessoas contra gripe no Restaurante do Povo

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, reforçou a campanha de vacinação, nesta terça-feira (29), contra a influenza, promovendo uma ação no Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado no Centro. A atividade, que ocorreu entre o horário do café da manhã e do almoço, proporcionou uma ótima oportunidade à população pertencente aos grupos prioritários.

Cerca de 180 pessoas foram imunizadas neste primeiro dia, segundo Juliana Russi, coordenadora da Vigilância em Saúde. “Tivemos uma ótima aceitação do público. Aproveito a oportunidade para convidar àqueles que ainda não receberam a vacina para procurar o Restaurante nesta quarta-feira (30), pois a equipe estará aqui novamente. É fundamental que todos que fazem parte do grupo prioritário aproveitem a chance de se vacinar”, destacou Juliana.

A vacinação teve foco especial em idosos. A responsável pela imunização no município, Hellen Martins, enfatizou a facilidade de acesso ao imunizante no Restaurante. “Nós montamos nossa base próximo à entrada do restaurante e, dessa forma, a equipe pode conversar com a população e identificar aqueles que fazem parte do grupo prioritário, mas que ainda não haviam se imunizado”, explicou Hellen.

Paralelamente à ação no Restaurante do Povo, a equipe do ‘Consultório na Rua’ também esteve ativa, vacinando cerca de 60 pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. “A população em situação de rua é parte do grupo prioritário, com isso, a equipe de atendimento está identificando aqueles que ainda não foram vacinados e, durante os serviços prestados, eles estão sendo imunizados”, destacou a coordenadora da Atenção Básica, Adriana Alves.

Ao final do dia, Juliana Russi celebrou que, somando todas as ações, aproximadamente 240 pessoas foram vacinadas na cidade, além das imunizações realizadas nas unidades de saúde. “O dia de hoje foi importante para a saúde do município. Embora os números totais das unidades ainda não estejam contabilizados, pois ainda não somamos todas as unidades de saúde, os resultados são animadores e contribuirão para que Barra Mansa atinja a meta de vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários ao final da Campanha Nacional, o que representa cerca de 74.383 pessoas”, afirmou.

A vacinação seguirá nesta quarta-feira, das 9h às 13h, no Restaurante do Povo Irmã Ruth. Os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas e quilombolas, além de pessoas em situação de rua, trabalhadores das Forças Armadas, profissionais de segurança, pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e trabalhadores portuários.