Barra Mansa vacina homens e mulheres de 57 anos nesta terça-feira

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 18:41 horas

Barra Mansa – Para dar continuidade à vacinação contra a Covid-19, a prefeitura de Barra Mansa vai imunizar homens e mulheres de 57 anos, nesta terça-feira (15). A vacinação ocorrerá em horários divididos, sendo 8h às 12h para mulheres, e 12h às 16h para homens.

Também haverá aplicação da segunda dose agendada de AstraZeneca no dia, segundo a prefeitura.

Nessa segunda-feira (14), homens de 58 anos e estagiários da área da saúde, que atuam no atendimento a pacientes, receberam a primeira dose do imunizante. Também foram atendidas pessoas com a segunda dose agendada.

No total, Barra Mansa já aplicou 77.869 vacinas, sendo 54.246 da primeira dose e 23.623 vacinados com ambas as doses.