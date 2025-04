Barra Mansa vacina mais de três mil pessoas contra a gripe

Barra Mansa – A campanha de vacinação contra a influenza – mais conhecida como gripe – segue em ritmo acelerado em Barra Mansa. Desde o início da ação, no dia 1º de abril, o município já aplicou mais de 3.000 doses, sendo 250 nesta segunda-feira (7). A imunização está sendo realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) da cidade. A vacina oferecida é a trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Neste ano, toda a campanha será realizada em etapa única, o que significa que todos os grupos prioritários já podem procurar as unidades para se imunizar. Além disso, para ampliar a cobertura vacinal, haverá um ‘Dia D’ de mobilização, marcado para o dia 10 de maio, quando todas as UBSFs estarão abertas.

A enfermeira responsável pela aplicação das vacinas, Josilene da Silva, reforçou a importância da adesão da população à campanha.

“A vacina contra a gripe é segura, gratuita e fundamental para evitar complicações graves. Ela protege não só o indivíduo, mas também toda a comunidade, reduzindo a transmissão dos vírus. Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado e eficiente. Convido todos a se vacinarem e fazerem a sua parte na prevenção”, ressaltou.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade, cartão do SUS e cartão de vacinação; pacientes acamados ou seus cuidadores devem entrar em contato com a unidade mais próxima de casa para solicitar a vacina domiciliar.

Os grupos prioritários são:

* Crianças de 06 meses a menores de 06 anos;

* Gestantes;

* Idosos com 60 anos ou mais

* Trabalhadores da saúde;

* Puérperas;

* Professores do ensino básico e superior

* Povos indígenas e quilombolas;

* Pessoas em situação de rua;

* Profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento;

* Pessoas com doenças crônicas e com condições clínicas especiais, independentemente da idade;

* Pessoas com deficiência permanente;

* Caminhoneiros;

* Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário;

* Trabalhadores portuários;

* População privada de liberdade / funcionários do sistema de privação de liberdade / adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

* Trabalhadores dos Correios.