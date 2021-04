Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 16:28 horas

Idosos de 68 anos tomar√£o a segunda dose

Barra Mansa РNesta quarta-feira (21), ocorrerá a primeira dose da vacinação contra Covid-19 em mulheres de 60 anos completos nascidas de julho a dezembro e a segunda dose para idosos de 68, em Barra Mansa. A ação acontecerá no Parque da Cidade, em três horários.

Hor√°rios

Mulheres de 60 anos: 8h às 12h para nascidas de julho e agosto, 12h às 16h para nascidas em setembro e outubro, e das 16h às 20h para nascidas em novembro e dezembro.

Idosos de 68 anos: 8h às 12h nascidos de janeiro a abril, 12h às 16h para nascidos de maio a agosto, e das 16h às 20h nascidos de setembro a dezembro.

O atendimento foi ampliado para os pedestres, que receber√£o a dose na ‚ÄúTenda da Vacina‚ÄĚ. Para aqueles que possuem ve√≠culo, o servi√ßo continuar√° em sistema drive-thru. N√£o haver√° mais vacina√ß√£o no Centro de Especialidades M√©dicas (CEM).

Os ve√≠culos dever√£o acessar o local pelo port√£o central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito Jo√£o Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, √© indispens√°vel a apresenta√ß√£o de RG, CPF, cart√£o do SUS e comprovante de resid√™ncia nominal do munic√≠pio ou declara√ß√£o da Unidade B√°sica de Sa√ļde do bairro. √Č indispens√°vel a apresenta√ß√£o do cart√£o de vacina para a segunda dose.