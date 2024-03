Barra Mansa: veículo utilizado em homicídio na Vila Coringa é apreendido

Barra Mansa – Um veículo utilizado em um homicídio no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, foi apreendido na noite desta sexta-feira (29). O caso aconteceu na última quinta-feira (28), em uma oficina mecânica, quando homens armados entraram e atiraram na vítima.

Os agentes foram até o bairro Nove de Abril verificar informações sobre um veículo abandonado e com mau cheiro no interior. Nada foi encontrado dentro do veículo e a perícia foi acionada. O carro foi removido e a ocorrência apresentada na 90ª DP, onde constataram ser o automóvel usado no homicídio.