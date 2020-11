Barra Mansa vence jogo-treino contra Resende

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 17:49 horas

Resende – O Barra Mansa Futebol Clube venceu o time sub-20 do Resende em jogo-treino disputado na tarde de quinta-feira (12), no Estádio do Trabalhador, em Resende. A partida terminou em 1 a 0, com gol do meio-campo Maxsuel.

A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos. O meio-campo Maxsuel marcou o gol da partida, em chute de fora da área, na segunda etapa.

Esse foi o último teste da equipe do Leão do Sul antes da estreia na Série B2 do Campeonato Carioca. Sob o comando do técnico Valtinho, o time venceu também o Grêmio Audax, em jogo-treino, disputado no dia 2 de novembro, por 2 a 1.

O primeiro desafio do Barra Mansa no estadual é na segunda-feira (16), contra o 7 de Abril. A bola no CFZ, no Rio de Janeiro, às 15h.