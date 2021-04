Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 20:35 horas

Sul Fluminense – Segundo especialistas em Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Rio das Flores e Volta Redonda estão com permissão para retomada das aulas presenciais na Educação Pública.

O governo estadual divulgou um levantamento sobre municípios do estado que têm permissão ou que estão impedidos de retornarem com as aulas presenciais na rede pública estadual. O levantamento foi divulgado na sexta-feira (23) e estará em vigor entre os dias 26 a 30 deste mês, da próxima segunda-feira até a próxima sexta-feira.

Confira na íntegra o documento divulgado pelo governo estadual.