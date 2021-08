Barra-mansense participará do evento Miss Mister Elegance 2021

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 12:37 horas

Barra Mansa- A Barra-mansense Elaine Lamblet, com 45 anos, foi escolhida para a categoria Mrs. Elegance Barra Mansa 2021 e terá presença Vip no Miss Mister Elegance 2021 que irá coroar mais de vinte pessoas em diversas outras categorias.

O evento acontecerá no próximo domingo, dia 15, às 19 horas no Joana Reis Buffet, no bairro Colônia Santo Antônio, com restrição ao público em prevenção à Covid-19. A coroação poderá ser conferida através do YouTube, onde será transmitido o evento online.

Outras presenças vip serão das Misses Rio de Janeiro na categoria infantil, Pré Teen, Teen, Miss Rio de Janeiro e Miss Plus Size; além da Misses plus Size e Miss Lady Minas Gerais. Na ocasião a revista Mais Bonita fará a cobertura oficial do evento.

Com o vestido de luxo Scarlet da Elci Noivas, Elaine Lamblet também fará uma participação na passarela. “Mesmo não recebendo a aclamação junto com as outras neste dia, será um momento único e especial para mim. É uma pena que o evento esteja fechado ao público, mas temos que nos atentar a este momento de pandemia, por isso espero que todos acompanhem pelo YouTube e que se divirtam com a gente de suas casas”, destacou.

Lamblet ainda explicou que sua coroação aconteceu no dia 27 de junho, data que ocorreria o evento inicialmente, mas que precisou ser adiado por causa das restrições contra a Covid-19. “Como eu já tinha compromissos fixos, pedi que a minha coroação acontecesse nesta data de forma isolada e eles me ajudaram com a aclamação adiantada”, contou, destacando que sua coroação foi solitária, mas que agora será o momento de prestigiar todas as outras.

Sobre Elaine Lamblet

Nascida e criada em Barra Mansa, com cerca de nove mil seguidores no Instagram (@elaine_lamblet) a Mrs vem se destacando entre as mulheres de mais de 40 anos, que se inspiram na desenvoltura e iniciativa para não deixar a idade ser um utensílio para aflorar a feminilidade e sensualidade. Mesmo com a profissão de cabeleireira, ela encontra tempo para desfilar e, acima de tudo, participando de atividades físicas, como, por exemplo, o ciclismo e treinos diários na Coliseum. Assim ela também usa as redes sociais para chamar as mulheres para uma vida ativa e saudável.