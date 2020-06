Barreiras sanitárias em Porto Real são prorrogadas até dia 30 de junho

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 17:23 horas

Porto Real – As barreiras sanitárias instaladas em Porto Real continuarão instaladas até o dia 30 deste mês, segundo determinou a prefeitura, através do Gabinete de Crise de Enfrentamento à Covid-19. Elas foram prorrogadas devido ao aumento do casos confirmados do novo coronavírus no município.

Segundo dados contabilizados pela Secretaria de Saúde, cerca de 59 moradores e outros 18 não residentes de Porto Real apresentaram alterações na temperatura corporal entre os meses de abril e maio.

– Os casos de coronavírus subiram durante os últimos meses e é preciso manter o controle desse aumento. As quatro barreiras instaladas auxiliam na contenção de possíveis novos casos, contribuindo para inibir a proliferação da doença – afirmou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Luiz Fernando reiterou os procedimentos realizados quando alguém apresenta febre.

– Se a pessoa apresentar febre e for moradora, a mesma é orientada a procurar uma Unidade de Saúde da Família para acompanhamento. Quando não se trata de um morador de Porto Real, o indivíduo é convidado a voltar para o município de origem e também procurar atendimento médico. Nesse caso, a Vigilância Epidemiológica de Porto Real encaminha os dados à Unidade de Saúde do município de origem da pessoa e verifica se houve a procura pelo atendimento – concluiu

Barreias

As barreiras sanitárias estão localizadas: à Avenida Geraldo Ribas, próxima à antiga açucareira; Avenida Geraldo Ribas; na divisa com Floriano (Barra Mansa), no bairro Fátima; Rua Seigo Chokyu, próximo à Secretaria de Ordem Pública; e em Bulhões, na Avenida H.R Pritchad, na entrada do bairro. São 30 guardas municipais e 10 profissionais de saúde atuando todos os dias em esquema de revezamento. As barreiras funcionam todos os dias, das 8h às 18h.