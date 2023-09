Barroso foi o segundo vassourense a ocupar cargo de ministro do STF em 101 anos

Vassouras – Novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) empossado nesta quinta-feira (28), o ministro Luís Roberto Barroso é natural de Vassouras, no Sul Fluminense, e está na Corte mais alta do país desde 2013, quando foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff.

A partir de agora, o vassourense passa a ser o quarto na linha de sucessão da Presidência da República, sendo precedido pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo presidente do Senado Federal. Nascido em 1958 – tendo 65 anos, portanto –, Barroso poderá permanecer no cargo de ministro até 2033, quando se aposentará por idade.

O que poucos sabem é que Luís Roberto Barroso não é o primeiro vassourense a ocupar o cargo de Ministro do STF. Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda, nascido em 1864, foi ministro do Supremo de novembro de 1912 a 1925, na vaga aberta em decorrência do falecimento do ministro Oliveira Figueiredo.

Eleito deputado federal em 1894, Sebastião Lacerda comandou o Ministério dos Transportes no governo de Prudente de Morais. Ele era avô do político, jornalista e escritor Carlos Lacerda, e faleceu no exercício do cargo de ministro do STF, em julho de 1925.

O novo presidente do STF

Nascido em Vassouras, Luís Roberto Barroso é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde atual como professor titular de Direito Constitucional. Com mestrado na Universidade de Yale (EUA), doutorado na Uerj e pós-doutorado pela Universidade de Harvard (EUA), Barroso é livre-docente.

Indicado por Dilma Rousseff, Luís Roberto Barroso é ministro do STF desde 2013, tendo assumido a vaga de Ayres Britto, que se aposentou.