Base do Resende se destaca no Estadual - Diário do Vale

Base do Resende se destaca no Estadual

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 16:21 horas

Categorias sub-11 e 12 foram campeões da Série Prata da Taça Edilson Silva; sub-13 e 14 ficaram com o vice-campeonato

Resende – As categorias do sub-11 ao 14 do Resende FC conquistaram o acesso à Série Ouro do Campeonato Carioca. Com isso, toda a base do Gigante do Vale irá disputar a primeira divisão do Estadual em 2023. Além dos acessos, o sub-11 e 12 conquistaram também o título da Série Prata da Taça Edilson Silva, que equivale ao Estadual da categoria, coroando o ano da base alvinegra.

Tonimar Ferreira, treinador campeão pelo sub-11, destacou que os bons resultados são fruto da estrutura de trabalho proporcionada pelo clube.

– Estes resultados demonstram que o Resende se preocupa com a base. É preciso investir muito na formação e é exatamente isso que o Resende tem feito. O planejamento era que toda a nossa base jogasse a primeira divisão em 2023 e alcançamos este importante objetivo – destacou Tonimar.

Com os acessos garantidos para a Série Ouro da Taça Edilson Silva, o Campeonato Carioca sub-11 e 12, a base do Gigante do Vale conquistou também os títulos das categorias neste sábado (26), em partidas disputadas na Vila Olímpica, em Duque de Caxias. O sub-11 sagrou-se campeão após vencer o Macaé por 3 a 0. Já o sub-12 levantou a taça após empatar em 1 a 1, também contra o Macaé.

Já pelo Campeonato Metropolitano, os Gigantinhos do Vale do sub-13 e 14, que também conquistaram o acesso à Série Ouro do Estadual, foram em busca do título, porém, foram derrotados pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente, em partidas disputadas neste sábado (26), no CT Do Tigres, e ficaram com o vice-campeonato da competição.