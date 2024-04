Base Forte: Voltaço e Resende jogam neste final de semana

Sul Fluminense – As equipes de base do Voltaço e Resende entram em campo para mais uma rodada de desafios. Os jovens talentos se preparam para enfrentar seus adversários e mostrar o potencial das categorias de base de ambos os clubes.

Os Garotos de Aço (base do Voltaço)

As categorias de base do Volta Redonda têm uma agenda agitada neste final de semana:

O Sub-17 enfrenta o Sampaio Corrêa, às 13h, no estádio Leão do Sul, pela 5ª rodada da Copa Rio.

O Sub-15 também recebe o Sampaio Corrêa, às 15h, no Leão do Sul, pela quinta rodada da Copa Rio.

O Sub-14 visita a Portuguesa-RJ, às 14h, no estádio Luso Brasileiro, pela 4ª rodada do Campeonato Metropolitano.

O Sub-13 também enfrenta a Portuguesa-RJ, às 15h40, no Luso Brasileiro, pela 4ª rodada do Campeonato Metropolitano.

Base de Gigantes (base do Resende)

O Resende também não fica para trás e promete grandes duelos em seu território:

No Estádio do Trabalhador, o Sub-17 do Resende encara o Olaria às 13h, pela 5ª rodada da Copa Rio.

Em seguida, às 15h, é a vez do Sub-15 do Resende entrar em campo para enfrentar o Olaria, no mesmo local.