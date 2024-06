Basquete: Equipe do CFCSN enfrenta o Fluminense neste domingo (30)

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários sedia o Campeonato Estadual de Basquete, a partir das 8h30, no Ginásio da PET, neste domingo (30). O Clube realiza a primeira edição do Basquete Show, evento que abre os jogos entre a equipe do CFCSN contra o Fluminense. As partidas serão entre as categorias sub-12, sub-14 e sub-16 dos times.

Além dos jogos, o evento contará com uma megaestrutura no Ginásio da PET (Praça de Esportes Tabajaras), com shows que conta com apresentação de acrobatas, bateria Alvigrená, a presença da mascote do Clube, o Peteco, e o DJ Léo Villela animando os intervalos.

“Estamos muito animados para a realização do Basquete Show. É a primeira vez que fazemos um evento do tipo, um verdadeiro espetáculo com uma megaestrutura de som e luz, além de efeitos especiais para receber a equipe Alvigrená”, comentou André Valle, Coordenador Social do Clube.

A entrada é gratuita e aberta ao público. Para não sócios, é necessário a apresentação do voucher que pode ser gerado na Secretaria do Clube.

“O Clube vem sediando jogos de grandes Campeonatos, como o Estadual de Basquete, recebendo importantes times do Rio. O “Basquete Show” vem mostrar para os visitantes a potência do Clube, a dedicação das nossas equipes no esporte e a qualidade dos nossos eventos”, afirma Gustavo Tramontin, Presidente do Clube.